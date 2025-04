Altro grande evento quest’anno a Molinara per la Festa di San Rocco. Ad allietare il Comune nella serata del 18 agosto ci sarà il cantautore romano Fabrizio Moro.

Un concerto che si preannuncia già imperdibile e che conferma la volontà del Comitato di far diventare i festeggiamenti in onore del santo venerato nel Comune fortorino un punto di riferimento nell’estate sannita.

A partire dal 2022 il Comune ha ospitato sempre artisti di pregio, si ricorderà Clementino nel 2022, Raf nel 2023 e Arisa lo scorso anno, cha hanno attirato un pubblico importante e tenuto spettacoli che hanno lasciato il segno.

Fabrizio Moro a partire dal 23 maggio sarà in tour per celebrare i suoi 25 anni di carriera, dopo i successi delle due date sold-out di Roma e Milano, toccando alcune delle location più suggestive d’Italia.