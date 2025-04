È arrivato in Serie B partendo dal primo turno dei playoff, sette anni fa con il suo Cosenza. Piero Braglia è un esperto di promozioni: quattro quelle conquistate in carriera passando dagli spareggi.

L’ultima, indimenticabile, con i rossoblù: nove partite in poco più di un mese, dal quinto posto in campionato. “Potevamo giocarne anche altre 20, si volava comunque” racconta il tecnico a Il Sannio Quotidiano ripercorrendo quella splendida cavalcata con il Cosenza.

