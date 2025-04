Lavoro: Bonafoni, ‘non c’è più tempo, salario minimo subito’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Il salario minimo non è più soltanto una proposta politica: è una richiesta chiara, urgente e legittima che arriva dal Paese reale. Oltre centomila cittadine e cittadini hanno sottoscritto una legge di iniziativa popolare promossa unitariamente dalle opposizioni. Il governo ha il dovere di calendarizzarla senza ulteriori rinvii”. Lo dichiara in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega al Terzo settore e all’associazionismo.

“Per troppo tempo il tema del lavoro povero è stato ignorato. I prezzi aumentano, i salari restano fermi, i contratti non si rinnovano: questa è la condizione inaccettabile che milioni di lavoratrici e lavoratori vivono ogni giorno. Il salario minimo è uno strumento fondamentale di giustizia sociale: rafforza la contrattazione collettiva e restituisce dignità al lavoro. Non ci sono più alibi: la proposta sia discussa subito”.