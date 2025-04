Lavoro: Ascani, ‘governo di soli spot accolga proposte opposizioni’

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “Dopo più di due anni di destra al governo abbiamo alcune certezze. La prima: in occasione di tragedie, incidenti, campagne elettorali o feste comandate il governo annuncia con squilli di tromba misure straordinarie e decisive per risolvere i problemi degli italiani”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem.

“L’ultimo episodio in queste ore alla vigilia del primo maggio. La seconda è che questi annunci rimangono tali, sono solo spot, fumo negli occhi di un esecutivo incapace. Inaccettabile mentre la conta delle morti sul lavoro cresce a ritmi allarmanti, cala il potere d’acquisto delle famiglie tra salari bassi e inflazione in aumento, come anche la produzione industriale, e i giovani vanno via per mancanza di opportunità. Come Pd abbiamo fatto proposte concrete per rendere il lavoro più sicuro e dignitoso, dalle assunzioni di ispettori al salario minimo. L’esecutivo ammetta la sua inadeguatezza e accolga i suggerimenti delle opposizioni”.