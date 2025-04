Anche Pietrelcina correrà per il riconoscimento di Capitale italiana della cultura 2028.

La scena dunque si affolla anche nella nostra provincia, dove prima del paese di San Pio – ne abbiamo parlato a inizio aprile – si sono messe in lizza Benevento e i Comuni uniti sotto l’egida della Città caudina. Candidature per ora in solitaria, anche se non si esclude un percorso comune che potrebbe aumentare le chance di successo.

La decisione della giunta Mazzone è arrivata nella riunione del 23 aprile scorso: sul tavolo il bando per il 2028 pubblicato dal Dipartimento per le attività culturale del Ministero della Cultura.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia