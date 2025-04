Aviaria: virologi di 40 paesi a Trump, ‘c’è il potenziale per una pandemia’

Roma, 30 apr. – (Adnkronos Salute) – Gli Stati Uniti “dovrebbero intensificare gli sforzi per combattere l’epidemia di influenza aviaria H5N1, che dura da un anno, e controllare il rischio pandemico per le persone”. E’ all’allarme che arriva dal Global Virus Network (Gvn), composto da oltre 80 Centri di eccellenza in virologia in oltre 40 paesi, la cui missione è facilitare la preparazione alle pandemie contro agenti patogeni virali e malattie che minacciano la salute pubblica a livello globale. Una dettagliata analisi pubblicata su ‘The Lancet Regional Health—Americas’ descrive l’epidemia in Nord America, con quasi 1000 mandrie di vacche da latte colpite e oltre 70 casi umani, incluso il primo decesso confermato negli Stati Uniti. “L’influenza aviaria altamente patogena è presente in tutti i 50 stati degli Stati Uniti e in Canada, causando la perdita o l’abbattimento di oltre 168 milioni di pollame dal 2022”, hanno ricordato gli scienziati che hanno esortato l’amministrazione Trump – ma in precedenza avevano criticato anche Biden per non aver fermato i focolai di aviaria – “a intervenire contro la minaccia di una pandemia di influenza aviaria anche con una risposta coordinata a livello globale'”.

“Sebbene la trasmissione da persona a persona non sia ancora documentata, mutazioni e riassortimenti virali potrebbero incrementare la trasmissibilità”. Il Gvn esorta i governi a potenziare “la sorveglianza, implementare le misure di biosicurezza e a prepararsi ad una potenziale trasmissione interumana”.

Attualmente, “il rischio per gli esseri umani che non vengono in contatto con animali infetti è basso, perché i virus non sono in grado di trasmettersi tra le persone”, ha affermato la Marion Koopmans, coautrice dell’articolo pubblicato su ‘Lancet’ e responsabile del dipartimento di Viroscienza presso l’Erasmus Medical Centre dei Paesi Bassi. “Ma la situazione può cambiare bruscamente se il virus subisce delle mutazioni, cosa che può accadere se continua a circolare nei mammiferi – ha aggiunto – In tal caso, ci troveremmo di fronte a un nuovo possibile scenario pandemico”.