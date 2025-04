Ipotizzare al possibile undici iniziale per il primo impegno play off del Benevento è prematuro, ma conoscendo Gaetano Auteri sicuramente avrà già iniziato a pensare a quali uomini affidarsi e a quali soluzioni tattiche scegliere per affrontare al meglio la Juventus Next Gen. Certo, la settimana di lavoro è appena cominciata e la marcia di avvicinamento è ancora piuttosto lunga, visto che restano cinque allenamenti (compresa la rifinitura in programma domenica mattina) a disposizione dell’allenatore giallorosso per fare sintesi e definire la formazione da mandare in campo al ‘Vigorito’, ma i primi orientamenti spingono verso la linea della continuità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia