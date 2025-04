Diventa, ormai, sempre più frequente la notizia di suicidi nelle aree più interne della Provincia. Teatro del gesto estremo, ancora una volta, un Comune del Fortore, stavolta si tratta di Castelvetere in Val Fortore.

Nella giornata di lunedì è stato ritrovato senza vita un uomo di 87 anni, in condizioni tali da far pensare ad un gesto estremo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia