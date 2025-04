Difficoltà crescenti. Non può descriversi altrimenti la situazione dei camici bianchi nel Sannio. Troppo pochi, negli ospedali, come nella rete territoriale. E i numeri che descrivono questo buco si fanno sempre più preoccupanti.

Oggi parliamo del numero complessivo di medici in servizio presso l’Asl Benevento, che continua a fare i conti con dimissioni volontari e soprattutto pensionamenti; un problema che si acuisce alla luce delle difficoltà burocratiche per assicurare il rimpiazzo (turn over).

