Ungheria: Serracchiani, ‘Salvini fa politica estera autonoma’

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “La presidente Meloni non può permettersi di ignorare che il vicepremier Salvini sta facendo una politica estera autonoma alla faccia del titolare della Farnesina, Antonio Tajani, vicepremier pure lui. Nel Governo c’è una confusione insostenibile”. Così in una nota Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Pd, a proposito dell’uscita dell’Ungheria dalla Cpi, definita dal vicepremier Matteo Salvini una “scelta di giustizia e libertà, di sovranità e coraggio”.

“Allinearsi a Orban, in tema di giustizia, significa per il nostro Paese introdurre un elemento di grave perturbamento nella collocazione europea e nella tutela del diritto internazionale. Uscire dalla Corte penale internazionale è un passo fuori dall’Unione europea, che proprio oggi ha confermato l’impegno a sostenere l’organismo di giustizia”.