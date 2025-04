Ungheria: P. De Luca, ‘Meloni condivide Salvini su Cpi? Chiarezza subito’

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “La decisione dell’Ungheria di uscire dalla Corte Penale Internazionale rappresenta un fatto politico gravissimo che alimenta una pericolosa delegittimazione di questo importante organismo. È preoccupante che il vicepremier del governo italiano, Matteo Salvini, esulti per questa scelta inaccettabile che pone l’Ungheria fuori da princìpi e regole internazionali condivise anche dall’Europa. Anche la premier Meloni condivide questa posizione? Davvero sosteniamo le scelte di un governo come quello ungherese? L’Italia sta pensando di uscire dalla Cpi? E necessario fare piena chiarezza al più presto: è in gioco la credibilità del nostro Paese”. Lo dice Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee alla Camera.