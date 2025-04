Trento: Schlein, ‘con sindaco Ianeselli per bisogni concreti persone’

Roma, 29 apr. (Adnkronos) – “Sono qui a Trento a sostenere Ianeselli e poi andrà a Bolzano a sostenere la corsa di Juri Andriollo. Sono due città in cui si vive bene e in cui si può vivere anche meglio. E’ questo l’impegno che ha preso Franco Ianeselli che ha bene amministrato questo comune, ha moltiplicato le opportunità di mandare i bimbi gratis all’asilo, i parchi, le ciclabili. Ha investito tanto in questa città che ha una vocazione europea straordinaria grazie anche all’università che porta competenze, opportunità di lavoro e buona impresa. Al centro della campagna di Ianeselli ha messo i bisogni concreti delle persone”. Lo dice Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale a Trento.