Valutazione positiva della dirigenza Rete 118 Benevento e conseguente recepimento da parte dell’Asl della richiesta di avvalersi della possibilità rinvio quiescenza da parte di tre professionisti medici specialisti in emergenza della rete 118, che potranno rimanere in servizio almeno fino a dicembre di quest’anno, avvalendosi della norma che consente agli stessi di rimanere in servizio fino al compimento dei 72 anni.

