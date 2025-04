Mo: Smotrich, ‘combatteremo finché centinaia di migliaia abitanti Gaza non se ne andranno’

Ramallah, 29 apr. (Adnkronos) – Israele cesserà di combattere solo dopo la divisione della Siria e lo sfollamento di “centinaia di migliaia” di palestinesi da Gaza. Lo ha dichiarato il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich durante un discorso pronunciato in Cisgiordania prima del Memorial Day. “Con l’aiuto di Dio e il valore dei vostri compagni d’armi che continuano a combattere anche adesso, porremo fine a questa campagna quando la Siria sarà smantellata, Hezbollah sarà duramente sconfitto, l’Iran sarà privato della sua minaccia nucleare, Gaza sarà ripulita da Hamas e centinaia di migliaia di abitanti di Gaza saranno in viaggio verso altri Paesi, i nostri ostaggi saranno restituiti, alcuni alle loro case e altri alle tombe di Israele, e lo Stato di Israele sarà più forte e più prospero”, ha dichiarato il ministro di estrema destra a un raduno alla Eli Yeshiva.

Questi non sono gli obiettivi di un governo specifico, ma piuttosto costituiscono il “consenso di un popolo che desidera la vita” e “il quadro finale di una campagna che ci è stata imposta”, ha spiegato Smotrich. “Continueremo a discutere tra noi, sui piani politici, sulle questioni di reclutamento, sulle questioni identitarie e anche sulle questioni economiche. Non ci possono essere dubbi sulla distruzione del nemico. I giorni fatali si avvicinano”.