La vittoria di Giugliano non è servita al Benevento per prendersi il quinto posto, ma almeno ha contribuito ad alimentare il serbatoio della fiducia dei giallorossi, cosa che permetterà loro di approcciare ai play off con uno spirito diverso, con la voglia di non fare da comparsa e di provare a giocarsela. Nonostante tutto. Nonostante una posizione di classifica sfavorevole, un rendimento certamente non esaltante e un percorso che si annuncia tortuoso per arrivare fino in fondo, conseguenza proprio del rendimento non sufficiente del girone di ritorno.

