«Follia, vergogna. Avremmo voluto, come sempre parlare, della partita. Di sport. Invece purtroppo dobbiamo raccontare un agguato incredibile subito dall’Italservice Pesaro dopo il triplice fischio. Qualcosa di assurdo, mai vista una cosa del genere.

Dopo il 4 a 4 del campo, i biancorossi sono rientrati negli spogliatoi. Ma mentre si apprestavano a fare la doccia, prima il tecnico Paolo Del Grosso e poi tutto il resto del gruppo pesarese – giocatori, staff e dirigenti – sono stati aggrediti e picchiati da un gruppo enorme di persone del posto, senza distinzione fra tesserati e non. Almeno 20 persone fra persone che hanno sferrato calci e pugni in ogni modo, a tutti i biancorossi. Il tutto davanti agli occhi del commissario di campo. Una cosa vergognosa. Il gruppo pesarese ha chiamato le forze dell’ordine per chiedere aiuto. Follia, vergogna. Per ora, null’altro da aggiungere, se non la certezza che domani verrà sporta denuncia da parte della società, affinché vengano definiti i responsabili di un agguato vero e proprio», così una nota apparsa sul sito ufficiale del club marchigiano retto dalla presidentessa Simona Marinelli a cui ha fatto seguito altra nota nella mattinata di ieri.

