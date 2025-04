Delusione per alcune comitive di turisti, presenti in città in questo lungo ‘ponte’ che anticipa la stagione estiva. Avrebbero voluto visitare il complesso di Santa Sofia, ma hanno trovato la porta chiusa. Pensavano che il monumento fosse visitabile come risulta da indicazioni evidentemente erronee in alcuni siti, mentre altri riportano correttamente che il lunedì il monumento non è accessibile. Un episodio sicuramente spiacevole e rispetto al quale chi di dovere dovrà sollecitare opportune rettifiche, onde evitare il ripetersi di simili equivoci.

