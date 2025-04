Canada: Renzi, ‘primo miracolo dell’era Trump, grande autogol dei populisti’

Roma, 29 apr (Adnkronos) – “Quello che è accaduto stanotte in Canada è un fatto di straordinaria importanza. Il più grande autogol dei populisti di questi anni! La Destra era sicura di vincere. Poi è arrivato Trump e il suo sovranismo ha distrutto la destra canadese esattamente come il populismo della Casa Bianca aiuterà a distruggere la destra italiana tra due anni. Stare con Trump per i sovranisti nostrani sarà il bacio della morte, vedrete. Non è sufficiente, sia chiaro”. Lo scrive sui social Matteo Renzi.

“La sinistra canadese ha comunque scelto di cambiare agenda: via la Carbon Tax, via le tasse al ceto medio, più attenzione al mondo dell’impresa. Si è aperta al centro, perché il mondo dei moderati va conquistato non va allontanato se si vuole vincere -prosegue il leader di Iv-. Il resto lo ha fatto un leader forte come Mark Carney. E la conclusione è che stanotte il primo miracolo dell’era Trump si è materializzato: la destra ha perso, un riformista guiderà il Canada nei prossimi anni. I danni che il sovranismo americano farà alla destra europea e italiana sono impressionanti: prepariamoci perché ciò che è accaduto ieri in Canada possa accadere domani in Europa”.