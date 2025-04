Male Benevento e Caserta, penultima e ultima in ambito regionale, e 99esima e 107esima in Italia, per quanto riguarda il benessere climatico, vale a dire la qualità della vita legata al clima: quanto emerge nel report a curato dai giornalisti Marta Casadei e Michele Finizio de Il Sole 24 Ore.

Benevento dal 2013 ad oggi ha visto aumentare la media delle temperature di 1,8 gradi mentre Caserta di 2,5 gradi ma fanno peggio Terni con aumento di 3 gradi centigradi e Piacenza con 2,8 gradi centigradi.

A Benevento male per Indice ‘Caldo estremo’, giorni roventi che è addirittura il 104esimo dunque tra i peggiori in assoluto. Male anche per Umidità relativa’, 101esima posizione; escursione termica 105esima posizione su 107, in assoluto il parametro peggiore. Male anche per ‘Ondate di calore’ con il 102esimo parametro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia