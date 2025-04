Alcuni li ha ritrovati sulla propria strada, altri li ha scoperti per la prima volta, altri ancora li riabbraccerà presto. Gaetano Auteri può puntare ancora sui giovani del Benevento: il tris di partite che ha chiuso la stagione regolare giallorossa ha messo in luce i prodotti della cantera sannita, con sfumature diverse.

La gara del “De Cristofaro” in particolare ha confermato il processo di crescita di Francesco Pio Sena, sbocciato contro il Trapani fino a splendere col Giugliano, firmando anche l’assist per il raddoppio di Pinato. Ma ha certificato anche il ritorno in cabina di regia di Antonio Prisco, faro del Benevento nella prima parte splendida di stagione poi inghiottito dalla crisi che ha colpito la Strega, fino ai lampi di rinascita assicurati in questa ultima parte di campionato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia