Ancora una volta un incidente lungo via Lavatoio di Airola.

Ed ancora una volta il fattore di velocità pare proprio avere giocato un suo ruolo.

Sono due le persone, entrambe giovani ed entrambe residenti in Valle Caudina, ad essere state trasferite in ospedale per gli effetti di un incidente stradale determinatosi nella nottata appena trascorsa lungo l’arteria che congiunge il centro cittadino con la strada Statale Appia in zona Campizze di Rotondi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia