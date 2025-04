Ha vinto lo sport, e stavolta non si tratta della solita frase fatta. Ha vinto lo sport perché vedere il Comunale di San Giorgio pieno di entusiasmo e passione, è segno che lo sport ed il calcio nella fattispecie, abbia svolto il suo ruolo non solo in ambito sportivo. San Giorgio e Vitulano hanno dato vita ad un play off avvincente, combattuto tanto da giungere ai supplementari ed anche con quel pizzico di adrenalina in più che in queste gare non guasta mai. Alla fine a gioire è stato il San Giorgio che, sfruttando in pieno il vantaggio di esser giunto secondo al termine della stagione, termina i 120’ in parità ed ora si appresta ad affrontare un altro turno. Si torna in campo il 4 maggio e con ogni probabilità i sanniti dovranno vedersela contro il Siano (girone G).

