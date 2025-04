Manfredini 6: Tocca a lui difendere i pali del Benevento: pronti via e il Giugliano lo impegna subito, ma risponde presente dopo 120 secondi. Sempre un fattore in uscita alta, perde il clean sheet su un rimpallo maldestro che lo condanna

Simonetti 6,5: Altra maglia indossata in stagione, stavolta da esterno basso di destra: mette in campo gamba e qualità in corsia avanzata, cercando il cambio di passo con continuità. A testa alta anche nella ripresa, più intraprendente in zona cross

