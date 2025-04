Molteplici iniziative promosse dal Coordinamento di Libera Benevento per onorare il sacrificio per la legalità con l’estremo tributo della vita, occorso il 27 aprile del 1982, a Napoli, in un agguato terroristico perpetrato dalle Brigate Rosse, in cui persero la vita l’assessore regionale Raffaele Delcogliano e il suo amico e autista Aldo Iermano.

