Doveva decidere come arrivare ai play off e il Benevento sceglie il modo migliore, ossia con una vittoria, sebbene la stessa non sia sufficiente per ottenere il miglior piazzamento possibile. I giallorossi si impongono per 2-1 a Giugliano grazie alle reti di Capellini e Pinato, ma concludono la stagione regolare comunque al sesto posto, questo perché il Catania sbanca all’ultimo minuto il campo del Potenza e resta quinto. La Strega in questo modo giocherà in casa il primo turno play off: appuntamento il 4 maggio al ‘Vigorito’ contro la Juventus Next Gen.

