Si infiamma la polemica a Cusano sulle condizioni di Via San Felice. Sabato il gruppo di minoranza Nuova Cusano ha presentato al Sindaco un’interrogazione consiliare (la numero 20 del 2025) per sollecitare l’Amministrazione a prendere gli opportuni provvedimenti. Il testo dell’interrogazione, firmato dai Consiglieri Marino Di Muzio, Antonella Crocco, Marianna Cassella e Pasquale Maturo, apre con la premessa che sono molti i tratti stradali del paese a presentare «condizioni assimilabili a mulattiere», a causa dello stato di manutenzione della viabilità. Ma a destare particolare attenzione è «la situazione di Via San Felice, nel tratto che collega “Via San Felice di sopra” con “Via San Felice di sotto”, costantemente interessata da un flusso d’acqua persistente, di dubbia provenienza».

