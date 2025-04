25 aprile: Bersani, ‘non chiedo abiure a Meloni ma sia all’altezza del suo ruolo’

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – “Davanti agli eventi terribili raccontati nelle tante commemorazioni del 25 aprile, è possibile che non sia mai presente un rappresentante del governo, un esponente di destra. Ci si può stupire se di fronte a queste assenze i rigurgiti fascisti si sentono legittimati? Non sono folkloristici; lo erano anche quelli che poi hanno messo una bomba alla stazione di Bologna. Che tengano la fiamma nel simbolo e quello che vogliono, ma il 25 aprile ci ha dato la Costituzione su cui Meloni ha giurato. Non chiedo abiure ma solo che una presidente sia all’altezza del ruolo che ricopre. Vorrei questo, perché altrimenti il Paese non lo tieni insieme; il solco si sta allargando, e per piacere non date colpa alla sinistra”. Così Pier Luigi Bersani a Otto e mezzo su La7.