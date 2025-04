Mosca, 27 apr. (Adnkronos) – “I militari nordcoreani hanno preso parte all’operazione per liberare la regione di confine di Kursk in conformità con l’articolo 4 del trattato di partenariato strategico globale firmato nel giugno 2024. La solidarietà dimostrata dai nostri amici nordcoreani è una dimostrazione dell’elevato livello di vera alleanza delle nostre relazioni. Siamo fiduciosi che le nostre relazioni continueranno a rafforzarsi e svilupparsi in futuro”. Lo ha dichiarato a kp.ru la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Un massiccio attacco ucraino alla regione di Kursk è iniziato il 6 agosto 2024. Secondo Putin, la completa sconfitta del nemico nella zona di confine di Kursk crea le condizioni per ulteriori azioni di successo delle truppe russe in altre importanti aree del fronte e “avvicina la sconfitta del regime neonazista”. Il presidente russo si è congratulato e ha ringraziato i militari delle unità militari che hanno preso parte alla liberazione della regione.