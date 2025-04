Rdc: Schlein, ‘solo Meloni può pensare di segare gambe a aiuti contro povertà’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Va rimesso in campo uno strumento di contrasto alla povertà. Il reddito di cittadinanza era uno strumento che si poteva migliorare insieme. Solo Meloni può pensare che in un Paese come l’Italia dove abbiamo valori di povertà che non vedevamo da 15 anni, si possono segare le gambe agli aiuti contro la povertà”. Lo dice Elly Schlein a In altre parole su La7. “In un governo progressista tra le prime cose che faremo ci sarebbe quella di occuparci delle persone più povere e soprattuto dei lavoratori poveri e per questo abbiamo proposto il salario minimo che Meloni sta invece affossando”.