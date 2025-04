Pd: Orlando, ‘domani in Abruzzo, settima tappa viaggio in realtà industriali’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Domani 28 aprile faremo tappa in Abruzzo, settimo appuntamento nazionale, con il Viaggio del Partito Democratico nelle realtà industriali e produttive del Paese. Ad Atessa alle 10:30 saremo in visita all’azienda Isringhausen e alle 13 alla Verindplast. Incontreremo le parti sociali regionali a Lanciano, alle 15:15, e alle 18 a Sulmona terremo l’assemblea del Pd regionale”. Lo scrive Andrea Orlando sui social.

“Continua il nostro viaggio per confrontarci con lavoratori, imprese, parti sociali, organizzazioni di categoria, amministratori locali; in un percorso che si accompagna a seminari di approfondimento con esperti, docenti universitari, analisti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali. Dopo l’Abruzzo saremo in Friuli-Venezia Giulia, Veneto e altre regioni”.