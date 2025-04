Papa: Schlein, ‘suo messaggio non vada disperso’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “E’ stata una cerimonia molto forte, molto bella, anche molto triste e molto partecipata, soprattutto da tanti giovani, e quindi anche una piazza piena di speranza. Il messaggio di Francesco per la giustizia sociale, la pace, il pianeta è stato così forte da arrivare oltre i confini della fede, ha interrogato credenti e non credenti. Un messaggio che mi auguro non vada disperso”. Lo dice Elly Schlein a In altre parole su La7. Anche su “punti di distanza” come il fine vita “c’è stato un atteggiamento di dialogo”.