Palermo: rissa con tre morti, i due sospettati in caserma nominano gli avvocati**

Palermo, 27 apr. (Adnkronos) – I due giovani palermitani sospettati per il triplice omicidio avvenuto ieri sera nel pieno centro di Monreale (Palermo), e che da questa mattina vengono sentiti in caserma come persone informate dai fatti, hanno fatto nel pomeriggio la nomina di un legale. A questo punto, la loro posizione, al vaglio del inquirenti, potrebbe cambiare da un momento all’altro e potrebbero essere indagati. Fino a questo momento non sono stati emessi, come si apprende, provvedimenti di fermo di polizia giudiziaria. Si tratta di un 19enne del quartiere Zen e un di un ventenne del quartiere Borgo Nuovo. Le pistole usate per la sparatoria sarebbero state almeno due, come risulta agli inquirenti.