Mo: Turchia, ‘Hamas disponibile ad accordo che vada oltre tregua a Gaza’

Doha, 27 apr. (Adnkronos) – I colloqui con Hamas dimostrano che il gruppo islamista è più disposto ad accettare un accordo che vada oltre il cessate il fuoco a Gaza e miri a una soluzione duratura alla crisi con Israele. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, parlando in conferenza stampa congiunta a Doha con il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Fidan ha aggiunto che il Movimento di resistenza islamica sarebbe disposto a firmare un accordo che affronti anche la questione dei territori palestinesi occupati e che la crisi potrebbe trasformarsi in un’opportunità per attuare la soluzione dei due Stati per il conflitto israelo-palestinese.