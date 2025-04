Per il funerale a Roma di Papa Francesco tantissimi cittadini pietrelcinesi sparsi in tutta Italia sono arrivati nella capitale con ogni mezzo.

Secondo le stime oltre 100 pietrelcinesi hanno voluto essere presenti a Piazza San Pietro come pure a Santa Maria Maggiore per l’ultimo saluto a Papa Bergoglio.

Una sorta di riconoscenza ma anche di correttezza personale per ricambiare la visita a Pietrelcina avvenuta il 17 marzo del 2018 nella quiete di Piana Romana.

Foto Enzo Russo