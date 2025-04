Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Il Jobs Act? Abbiamo votato all’unanimità l’adesione di tutti 5 i referendum. Siamo un partito democratico in cui discutiamo, non siamo un partito del capo, poi però arriva il momento di decidere e andare avanti e abbiamo deciso di sostenere tutti i 5 referendum”. Così Elly Schlein a In altre parole su La7.