L’intervista – Viespoli: “Amministrazione senza visione e strategicità. Il centrodestra? Non c’è traccia”

“Il parco è paradigmatico, una grande metafora di come non bisogna governare, o meglio, è la grande metafora dell’attuale governo della città, che non c’è ed è privo di visione e di prospettiva. Che ci riconsegna l’egemonia del partito della spesa pubblica improduttiva e una concezione della spesa che ha già procurato disastri”.

Inizia così la riflessione dell’ex senatore, ma soprattutto ex sindaco di Benevento, Pasquale Viespoli. La realizzazione dell’attuale Parco De Mita risale, come noto, al governo di centrodestra, primi anni duemila. Ma il suo intervento non mira a rivendicare meriti o ad appuntarsi medaglie.

