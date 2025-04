Canada: presidente Filippine, ‘totalmente sconvolto per incidente Vancouver’

Manila, 27 apr. (Adnkronos) – Il presidente filippino Ferdinand Marcos Jr. ha dichiarato di essere rimasto “totalmente sconvolto” nell’apprendere dell’incidente di Vancouver. “A nome del governo e del popolo filippino, Liza e io vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e alla forte e fiorente comunità filippina in Canada “, ha affermato, riferendosi alla moglie Liza Araneta-Marcos.

Il Consolato generale delle Filippine a Vancouver sta collaborando con le autorità canadesi per garantire che sull’incidente si indaghi a fondo e che le vittime e le loro famiglie ricevano sostegno e conforto. “Siamo vicini alle famiglie delle vittime e alla comunità filippina di Vancouver in questo momento difficile”, ha aggiunto Marcos Jr. nel suo messaggio.