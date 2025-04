Amministrative: oltre 400 comuni al voto tra un mese, 7 i capoluogo**

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Manca un mese alla tornata amministrativa di primavera. Il 25 e 26 maggio andranno al voto oltre 400 comuni. Sette i comuni capoluogo coinvolti: Genova, Trento, Bolzano, Ravenna, Nuoro, Matera e Taranto. Trento e Bolzano alle urne già domenica prossima 4 maggio, mentre Nuoro posticipa la data all’8 e 9 giugno. La sfida di maggiore impatto nazionale sarà quella di Genova, dove il centrosinistra è a caccia di rivincita dopo le regionali perse di misura e si presenta unito. Ma non lo sarà dappertutto.

A Taranto, Matera e Bolzano, Pd e M5S sono divisi. A Ravenna è invece il centrodestra a non aver trovato la quadra: la Lega si presenta con un suo candidato. A Trento divisioni in entrambe le coalizioni. Intanto, il centrodestra ha messo già a segno un punto confermando Pordenone, dove si è votato a metà aprile: Alessandro Basso di Fdi è stato eletto sindaco con il 54,03%. A Nuoro una sfida particolare: ad Emiliano Fenu dei 5 Stelle, sostenuto dal campo progressista, il centrodestra contrappone Giuseppe Cucca, ex- parlamentare dem ed ex-segretario regionale del Pd sardo, poi Italia Viva e ora con Azione.

TRENTO – Si vota domenica prossima e sia il centrodestra che il campo progressista si presentano divisi. Il Pd insieme a Avs e liste civiche sostiene il sindaco uscente, Franco Iasenelli, dato in largo vantaggio negli ultimi sondaggi. Mentre M5s, Rifondazione comunista e Onda schierano Giulia Bortolotti. Anche la coalizione di centrodestra è divisa: Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia presentano Ilaria Goio, mentre i tre assessori provinciali Simone Marchiori (Patt), Achille Spinelli (Lista Fugatti) e Mattia Gottardi (La Civica) sostengono l’autonomista Andrea Demarchi.

BOLZANO – Anche qui si vota il 4 maggio e anche qui, a differenza del centrodestra, il centrosinistra va diviso. FdI, Lega, Fi, Civica per Bolzano-Corrarati sindaco hanno trovato la quadra su una candidatura civica: l’imprenditore Claudio Corrarati. Il Pd con Avs e civiche sostiene l’assessore comunale dem uscente Juri Andriollo, mentre i 5 Stelle con Rifondazione sostengono Simonetta Lucchi. La Svp punta su Stephan Konder, vicesindaco uscente.

GENOVA – Nel capoluogo ligure la sfida è tra il vicesindaco e assessore al Bilancio a Genova, Pietro Picciocchi, candidato del centrodestra e Silvia Salis per il centrosinistra. Una partita sotto i riflettori nazionali. Qui il centrosinistra cerca la rivincita dopo la sconfitta alle regionali dello scorso autunno e, stando agli ultimi sondaggi, le possibilità di riuscirci sono ampie. Piciocchi, uomo macchina delle due giunte di Bucci, è sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati, Udc e Nuovo Psi oltre a due liste civiche. Il centrosinistra, dopo alcune settimane di tensioni interne soprattutto al Pd, si è composto attorno alla civica Salis, anche grazie al lavoro di mediazione messo in campo da Andrea Orlando. Salis, ex-atleta, è vicepresidente vicaria del Coni ed è sposata con il regista cinematografico Fausto Brizzi.

RAVENNA – Finita l’era Michele De Pascale, eletto presidente della Regione Emilia Romagna, a Ravenna sarà Alessandro Barattoni, 41 anni, segretario provinciale del Pd, a raccogliere il testimone sostenuto da una larga alleanza di centrosinistra. Il centrodestra si è invece diviso: Fdi e Fi sostengono Nicola Grandi mentre Lega schiera Alvaro Ancisi.

NUORO – A Nuoro il centrosinistra sostiene Emiliano Fenu: il deputato e già senatore del Movimento 5 Stelle sarà il candidato sindaco di un’ampia coalizione. Mentre il centrodestra ha trovato l’intesa su Giuseppe Luigi Cucca: già parlamentare e segretario regionale del Pd ed ex vice capogruppo al Senato di Italia Viva, è attuale segretario regionale di Azione. A sostegno di Cucca ci sono Forza Italia, Fdi, Psd’Az e Riformatori.

TARANTO – A Taranto si torna a votare dopo lo scioglimento anticipato del consiglio comunale per le dimissioni di 17 consiglieri che hanno determinato la caduta dell’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci. Qui il M5S ha presentato una candidatura alternativa al Pd e schiera la giornalista Annagrazia Angolano. Mentre l’ex presidente del consiglio comunale Piero Bitetti è il candidato di Pd, Avs e civiche. Luca Lazzàro, già presidente regionale di Confagricoltura, è invece il candidato della coalizione di centrodestra, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Liberale, Noi Moderati-Lazzàro Sindaco.