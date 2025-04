Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Siamo al punto che “bisogna sciogliere le fornaie antifasciste e non le formazioni” che inneggiano al fascismo “come dice la Costituzione”. Lo dice Elly Schlein a In altre parole su La7. “Il governo non ha dato spiegazioni e non ha dato solidarietà a Lorenza”, la fornaia di Ascoli Piceno, e “sta zitto sul perché si autorizzi la manifestazione dei fascisti a Dongo col braccio alzato a commemorare Mussolini”.