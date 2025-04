25 aprile: Paita, ‘attacchi a Segre vergognosi’

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Gli attacchi social a Liliana Segre dopo la sua partecipazione alle celebrazioni del 25 aprile a Pesaro hanno superato il limite”. Lo dichiara la senatrice Raffaella Paita, capogruppo al Senato di Italia Viva e componente della commissione Segre.

“Sono insulti vergognosi a una personalità straordinaria come quella della senatrice a vita, veri e propri rigurgiti di antisemitismo che ci preoccupano. Solidarietà e vicinanza a Liliana Segre, che non smetteremo mai di ringraziare per la sua testimonianza e la sua opera contro tutte le forme di discriminazione”, conclude Paita.