Ucraina: Ronzulli, ‘colloquio Trump-Zelensky apre a speranza’

Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “La foto che ritrae Trump a colloquio con Zelensky all’interno della Basilica di San Pietro, è simbolica e profonda, perché apre alla speranza della ripresa di un dialogo costruttivo fra Usa e Ucraina, come confermato dai due leader. E questo proprio nella ‘casa’ di Papa Francesco, che ha dedicato ogni sforzo, fino all’ultimo istante della sua vita, per mettere fine ad ogni genere di conflitto”. Lo afferma la senatrice di Forza Italia e vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli.

“Il percorso non è semplice, e avrà bisogno di solidi ponti. Ma dobbiamo pensare che sia un ottimo inizio. Anche oggi, nel giorno del suo funerale, Papa Francesco ha lavorato per la pace”, conclude Ronzulli.