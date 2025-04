Reazione rapida dei Carabinieri, dopo allerta lanciato da una donna originaria della provincia sannita, rispetto il furto di borsa all’interno di auto parcheggiata in zona centrale del capoluogo sannita, al cui interno vi era il portafogli con denaro, documenti e una carta PostePay.

Grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e a una meticolosa attività info-investigativa, i militari dell’Arma sono riusciti in tempi brevissimi a ricostruire con chiarezza la dinamica del furto e a risalire all’autore, che nel frattempo aveva anche utilizzato la carta PostePay per fare degli acquisti in un’attività commerciale del capoluogo. Il 35enne, oltre a rispondere del reato di furto aggravato, si è reso, pertanto, responsabile anche del reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento.