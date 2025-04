Sul fronte qualità dell’aria e del relativo monitoraggio da parte dell’Arpac, questo 2025 prosegue in modo sempre meno confortante soprattutto per quanto esitato per la stazione di rilevamento in zona Mustilli: sono diventati 13 gli sforamenti in poco meno di quattro mesi. Pesa non in positivo il contiguo collocamento seppure provvisorio del terminal Mustilli con pullman in stazionamento breve e ripartenza. Restano sei gli sforamenti per la centralina di controllo in zona stadio e tre per quella in zona Ponte Valentino.

