Roma, 26 apr. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, è giunto a San Pietro per i funerali di Papa Francesco. Il Capo dello Stato, che già aveva reso omaggio alla salma del Pontefice a Casa Santa Marta, si è fermato in Basilica in raccoglimento di fronte al feretro di Bergoglio. Quindi ha raggiunto la piazza.