Iran: media, ‘iniziati colloqui su nucleare con Usa’

Muscat, 26 apr. (Adnkronos) – Il terzo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran a Muscat, in Oman, è iniziato poco dopo la notizia di un’esplosione nel porto iraniano di Bandar Abbas. Lo riporta Haaretz. Mentre era in viaggio verso Roma per i funerali di Papa Francesco, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva ribadito la speranza che i negoziati portino a un nuovo accordo sul nucleare. Tuttavia, ha continuato a prospettare la possibilità di un attacco militare in caso contrario.

“La situazione con l’Iran sta venendo fuori molto bene”, ha detto Trump sull’Air Force One. “Abbiamo avuto molti colloqui con loro e credo che troveremo un accordo. Preferirei di gran lunga un accordo all’altra alternativa. Sarebbe un bene per l’umanità – ha aggiunto – Ci sono persone che vogliono concludere un accordo diverso, un accordo molto più sgradevole, e non voglio che ciò accada all’Iran se possiamo evitarlo”.