La Giunta del Comune di Foiano di Val Fortore, guidata dal Sindaco Giuseppe Ruggiero, ha dato l’ok al Protocollo d’intesa di cooperazione internazionale da siglare con il consolato della Repubblica del Benin a Napoli.

Come spiega la Giunta, a seguito di incontri intercorsi fra il Console del Bénin a Napoli, dott. Giuseppe Gambardella e il Comune di Foiano di Val Fortore rappresentato dal Sindaco Dott. Giuseppe Antonio Ruggiero, le parti hanno espresso parere favorevole alla realizzazione di progetti di cooperazione internazionale, volti alla promozione di attività in ambito: educativo, sanitario, socio-assistenziale e sportivo, per incentivare lo sviluppo e il progresso della Repubblica del Bénin, Paese dell’Africa Occidentale.

