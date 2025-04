Il momento dell’estremo saluto. Si svolgeranno nella giornata odierna, alle ore 16 nella parrocchia di San Nicola di Castelvenere, i funerali di Alessandra, la bambina di 4 anni morta in circostanze ancora da chiarire in un’abitazione di Tufino, in provincia di Napoli, nella notte tra il 14 e 15 dicembre dello scorso anno. Tanto per gli effetti di quella che sarebbe stata, come ricostruito dagli inquirenti, una caduta da una scala a chiocciola.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia