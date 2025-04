Provare a spingere i motori al massimo. E’ l’unico modo che ha il Benevento per farsi perdonare il ko interno con il Trapani e soprattutto per presentarsi ai play off con uno spirito diverso rispetto a quello che in questo momento anima squadra e tifoseria. Ecco perché ci sono pochi calcoli da fare in vista dell’ultima partita della stagione regolare: è vero, la posizione finale è importante, soprattutto nel caso in cui la Strega dovesse riuscire a garantirsi il vantaggio di giocare in casa e con due risultati su tre a disposizione il primo turno dei play off, ma al di là dei possibili effetti sulla classifica, andare a fare risultato a Giugliano è fondamentale soprattutto per dare un segnale di speranza a se stessi e alla piazza.

