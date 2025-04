La morte di Papa Francesco ha scosso tutti. Grande tristezza e tanta commozione sul volto di ogni cittadino per la grave perdita della Chiesa di un Papa che si è fatto apprezzare per i rapporti con la gente e in particolare con le persone bisognose e i malati. A Pietrelcina tutti ricordano la significativa visita a Piana Romana all’ombra del famoso “Olmo delle stimmate di Padre Pio” il 17 marzo 2018. Una visita durata circa un’ora, ma intensa, piena di commozione e pathos per tutti coloro che si inerpicarono fino al luogo religioso per eccellenza. E, proprio il piazzale antistante tale luogo, lo stesso Padre Pio soleva ripetere a più riprese “Tutto è avvenuto lì. A Piana Romana c’è stato Gesù” potrebbe essere intitolato a Papa Francesco.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia