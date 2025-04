Una promozione nel mondo dei grandi che vale tantissimo, per il Benevento del presente e per il calciatore del futuro.

Ha convinto alla prima vera occasione Francesco Pio Sena, tanto da guadagnarsi le possibilità di una conferma anche nell’ultima gara di regular season, contro il Giugliano, un test che può valere tanto anche per i suoi playoff. Accadde lo stesso lo scorso anno ad Angelo Viscardi, un altro classe 2004 della Strega che Auteri gettò nella mischia negli spareggi dopo una manciata di presenze in campionato. Nella corsa verso la Serie B 6 gare su 6 da titolare, da braccetto o esterno mancino, a seconda delle necessità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia